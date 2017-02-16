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نشرة أسعار جديدة لخدمات المطاعم الشعبية والمقاهي بدمشق

أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق نشرة أسعار جديدة لخدمات المطاعم الشعبية والمقاهي في مدينة دمشق وأسعار السندويش بأنواعها.
وبموجب النشرة الجديدة  أصبح سعر كيلو شاورما الدجاج 3000 ليرة سورية وسعر كيلو المسبحة بالطحينة 550 ليرة وسعر كيلو الحمص المسلوق خالي المرق 350 ليرة وسعر كيلو الفول المسلوق خالي المرق 300 ليرة.

وحددت النشرة أسعار سندويش شاورما الدجاج وزن 40 غراما 200ليرة ووزن 80 غراما 350ليرة ووزن 120 غراما 450ليرة أما سندويش المقالي المتنوعة وزن 100 غرام 250ليرة وسندويش فلافل بخبز سياحي 150 ليرة وبخبز صمون 200ليرة.

كما تضمنت النشرة أسعارا جديدة لمعظم الوجبات الشعبية وخدمات المقاهي والمتنزهات.

بدورها أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسيير دوريات متخصصة على المطاعم والمقاهي بدمشق لضمان التقيد بالأسعار الجديدة.

سانا

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