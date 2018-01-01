نشرة أخبار المساء 26 /1/2018

ـ مصادر من داخل الغوطة الشرقية: سيتم اعلان وقف إطلاق نار يوم غد في تمام الساعة 12 ليلا وتم ادخال معونات غذائية للغوطة كبادرة حسن نية، بينما لم تُبْلغ القيادة العسكرية السورية حتى اللحظة عن اي وقف لاطلاق النار في الغوطة ..

ـ تنسيقيات المسلحين: دخول وفد عسكري تركي في جولة إستطلاعية الى مواقع قرب منطقة "أبو الضهور" في ريف إدلب الشرقي.



*دير الزور: وحدات من الجيش العربي السوري تعثر أثناء عمليات التمشيط على مواد سامة و أسلحة وذخائر بعضها إسرائيلي الصنع في ريف دير الزور.

*أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا اليوم أن دورية مسلحة للجيش السوري، قضت يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، على 5 إرهابيين وسيارتين من الطراز رباعي الدفع في منطقة التنف.

*ريف حلب : مجزرة جديدة للعدوان التركي ذهب ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة في منطقة عفرين بريف حلب

*تنسيقيات المسلحين: مجهولون يغتالون القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة ومسؤولها العسكري لقطاع حلب المدعو "عطية الله"

*الإرهابيون يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور لجرّ الجيش السوري باتجاههم من إدلب للقنيطرة

*محاولة اغتيال "محافظ القنيطرة الحرة" ضرار البشير إثر قطع الطريق وإطلاق النار على سيارته من قبل مسلحين مجهولين على طريق القصيبة _ قرقس،وقد ذكر أن المسلحين حاولوا اختطافه وضربوه بأعقاب البنادق قبل أن يلوذ بالفرار بسيارته، على وقع هتافات تحيي "الدولة الإسلامية".

* أجواء طبيعية عاشتها بلدات الريف الشمالي ومدينتا البعث وخان أرنبة، وغطت الثلوج مناطق حضر وطرنجة وجباتا الخشب بسماكة تراوحت بين 10_15 سم ومعظم طرقات هذه البلدات مقطوعة بسبب الثلوج.

*اردوغان:سنطلق عملية منبج فور الانتهاء من معركة عفرين.

*د.الجعفري - فينا : كيف لدولة مثل امريكا أوجدت "داعش" ودعمته في سورية وتنتهك سيادة سورية في تحد للقوانين ، كيف لهذه الدولة أن تتتحدث عن الحل السياسي ! الورقة غير الرسمية مرفوضة جملة وتفصيلا ولن نقبل بأن تأتينا الحلول من مظلات أو على ظهر دبابات.. واضعو "الورقة" يقتلون العملية السياسية في سورية ويمشون في جنازتها

ـ آخر نكت السوريين عن مؤتمر سوتشي:

الأول : شو عندك الأحد؟ بتنزل نفتل بالحميدية؟

الثاني: خليها للتنين بتخف الزحمة.. الشعب بكون بسوتشي