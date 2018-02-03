نشرة أخبار المساء

ـ الجيش وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف حلب الجنوبي ويسيطرون على قرى "كفر حداد - عطشانة غربية - زيارة المطخ - وريدة - زمار" وتلة وريدة بعد مواجهات مع "جبهة_النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

ـ الجيش وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على قرية تل طوقان وتلتها بعد مواجهات عنيفة مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.



ـ ميليشيا فرقة أحرار نوى تبنت بتسجيل مصور إطلاق صواريخ على سرية م/د وتل الجموع وبالتالي لا استهدافات اسرائيلية لتنظيم داعش في حوض اليرموك بريف درعا كما نقلت تنسيقيات المسلحين يوم أمس، بينما ذكر قائد فرقة الحق "أن الكيل قد طفح وحان الوقت لاستئصال جيش خالد بمساعدة الأصدقاء".



ـ الإعلام العبري والمتحدثون باسم جيش العدو الإسرائيلي لم يتطرقوا أبداً للملف السوري باستثناء بعض الأخبار المتفرقة من إدلب وريف حماه منقولة عن المرصد المعارض.



ـ عمليات الجماعات المسلحة لم تحقق أي تقدم استراتيجي على حساب داعش باستثناء بعض الدشم والكمائن المتقدمة بمحيط منطقة تسيل.



ـ تنتشر ميليشيا "جيش خالد" المبايع لداعش على مساحة تقدر ب 230 كم مربع في حوض اليرموك المتداخل مع جنوب هضبة الجولان، وتستهدف عمليات المسلحين مناطق متاخمة لجلين ومساكنها، مروراً بتل عشترة، وصولا إلى تسيل وعين ذكر، مع احتمالية نقل المعركة باتجاه الحدود الإدارية لريف القنيطرة الجنوبي حيث الخلايا السرية للتنظيم في الرفيد والمعلقة وغدير البستان.



ـ تعرضت إحدى تحصينات الجيش السوري في مرتفع قرص النفل المشرف على مجدل شمس المحتلة في حضر بريف القنيطرة الشمالي، لقصف بواسطة صاروخين لم يُحدد مصدرهما، ما أدى لإصابة 3 جنود بجروح متفاوتة.



ـ أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية تستطيع المشاركة في إعادة بناء أربع محطات سورية للكهرباء، بحسب ما ذكره النائب الأول لوزير الطاقة الروسي ألكسندر تيكسلير.



ـ سقوط عدد من القذائف على أحياء درعا المحطة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في المخيم أسفرت عن أضرار مادية



ـحلب : ارهابيون يتحصنون على الاطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بقذيفة صاروخية حي السليمانية سقطت على مبنى البريد بالحي ما تسبب باضرار مادية فى المبنى.



ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : قذيفتان في محيط مدرسة اليوسفية بباب توما والاضرار مادية واصابتين طفيفتين ب٤ قذائف على الدويلعة.



ـ الجيش وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في ريف ادلب الجنوبي الشرقي ويسيطرون على قرية " تل_علوش" بعد مواجهات مع " جبهة_النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

تجدر الإشارة الى أنَّ المسافة التي تفصل القوات عن اتوستراد حلب – دمشق الدولي أصبحت 13 كلم.

جعفر ميا