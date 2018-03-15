نشرة أخبار المساء الميدانية ليوم الأربعاء 14/ 3 / 2018

ـ وزارة الدفاع الروسية: وقف كافة الأعمال القتالية وإطلاق النار في دوما .

ـ إخراج 437 مدنياً من مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية.

ـ الوضع في الغوطة الشرقية، خاصة في دوما، خلال الايام الأخيرة يتوجه نحو الاستقرار.

ـ يتم الالتزام بالهدنة الإنسانية في سوريا لليوم الثالث على التوالي.

ـ من المخطط دخول قافلة إنسانية مكونة من 20 شاحنة الى مدينة دوما



ـ ريف دمشق - الغوطة الشرقية: مقتل الارهابي المدعو احمد حمدان في حمورية بالغوطة الشرقية، يذكر ان المدعو احمد حمدان كان احد العناصر الارهابية المسلحة وبعدها عمل كمراسل لمحطة الاورينت.



ـ قال زياد مسلاتي مستشار الشؤون الخارجية في الهلال الأحمر العربي السوري لرويترز إن قافلة مساعدات من 25 شاحنة تحمل غذاء وأدوية ستدخل مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق، الخاضعة لسيطرة المعارضة يوم الخميس.



ـ مدينتا نبل والزهراء تنعيان 8 شهداء بغارات لطائرات العدو التركي، استهدفت أحد مواقعهم في حاجز الحرش شمال البلدتين في ريف حلب الشمالي.



ـ ريف حماة: الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني يستعيدون السيطرة على بلدة كرناز ومحيطها في ريف حماة الشمالي و تأمينها بالكامل.



ـ الجيش السوري يسيطر على عدة مزارع وصولا الى مسجد الريحان في الجهة الجنوبية من بلدة الريحان في الغوطة_الشرقية بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.



ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابة طفلين وامرأة بقذيفة على الاحدى عشرية الواقعة على تخوم القصاع.



ـ حمص: تشييع 23شهيدا مجهولي الهوية من مشفى حمص العسكري الى مقبرة الشهداء في الفردوس، وكان الجيش العربي السوري قد عثر على إحدى المقابر الجماعية بمحيط مطار ابو الظهور العسكري اثناء تحرير المنطقة من يد العصابات الارهابية المجرمة وجميع الجثث تعود لحامية المطار.



ـ مقتل القائد العسكري في جبهة تحرير سورية الارهابية ( محمد خطاب ) في ريف حماة الشمالي في معارك مع الجيش العربي السوري.



ـ إصابة القائد العسكري ل "جيش الشعب" الارهابي شعيب ابو عمر في معارك مع الجيش العربي السوري





ـ جيش الإسلام: خروج الدفعة الثانية من الحالات المرضية بالغوطة الشرقية وعددها 24 حالة للعلاج خارج الغوطة، بموجب اتفاق "جيش الإسلام" مع الأمم المتحدة عن طريق الهلال الأحمر السوري.



ـ مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : إصابة شخصين أحدهما طفلة جراء استهداف مدينة جرمانا بثلاث قذائف.

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