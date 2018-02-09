الجيش يستعيد السيطرة على 16 قرية وبلدة ضمن جيب إرهابيي (داعش) المحاصر بريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي
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الدفاع الروسية: العمل على تحديد قنوات إيصال مضادات الطائرات إلى الإرهابيين في سورية

نشرة أخبار الصباح الميدانية ليوم الجمعة

 ـ الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى " ارتوازية مخلاف - مخلاف - رسم جب الحملان - جب الجملان - عين النعجة - رسم الداب - رسم الضبع - معر شمالي - معر جنوبي - كوريج - تل شويح - رسم السبل - ابو عجوة شرقي - تبارة الجريرة - المويلح - ابو عجوة غربي" بريفي حلب الجنوبي وحماه الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع مجموعات داعش المنتشرة في المنطقة.


ـ قوات الجيش المتمركزة في السرية الرابعة تنفذ كميناً محكماً صباح اليوم، بمجموعة مسلحة كانت تنقل عتاداً ومؤازرات على اتجاه جباثا الخشب _ طرنجة بريف القنيطرة الشمالي ما أدى لإيقاع أفرادها بين قتيل ومصاب.


ـ الجيش السوري وحلفاؤه يقتربون من اعلان السيطرة التامة على القرى الواقعة بريف حلب الجنوبي وريف حماه الشمالي الشرقي ضمن الجيب المحاصر.
تجدر الاشارة الى انه يوم امس بسطت القوات سيطرتها على كامل القرى الواقعة في الجيب ضمن ريف ادلب الجنوبي الشرقي.


ـ وزارة الدفاع الروسية : دخول مقاتلات سوخوي57 الخدمة التجريبية فى الجيش الروسي.


ـ مصدر في قيادة شرطة دمشق : اصابة شخصين ب5 قذائف على العباسيين وأضرار مادية بسقوط قذيفة في محيط دوار بلال بالزبلطاني

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