نشر مجموعة جديدة من “S-400” في سوريا
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نشر مجموعة جديدة من “S-400” في سوريا

ذكر موقع Jane’s Defence أنه تم نشر مجموعة جديدة من منظومة الدفاع الجويّ الروسية في محافظة حماة.

ووفقاً للموقع، وصلت المنظومة إلى سوريا بين شهري نيسان وآب عام 2017.نشر مجموعة جديدة من “S-400” في سوريا

وقد نشرت صور التقطت بالأقمار الصناعية يوم 2 تموز 2017 للرادارات في “S-400” وتبعد 13 كيلومتراً عن شمال غرب مدينة مصياف. وفي وقت سابق كان في هذا الموقع المنظومة السورية “S-200 Va “.

وأشار الوقع إلى أنه من هذا الموقع بالتحديد في خريف عام 2016 تم إطلاق صواريخ مضادة للسفن “باستيون” على أهداف أرضية في سوريا.

وأضاف الموقع أن “باستيون” ما زالت هناك ولكنها مخبأة في الكهوف. وبالقرب منها يتواجد الرادار السوري ” S-200″.

إضافة إلى ذلك، يوجد في الموقع على الأقل منظومة دفاع جوي قصيرة المدى واحدة ” panstir S”.

S-400 “تريومف”- منظومة دفاع جوي متوسطة وبعيدة المدى، وقادرة على اعتراض أي هدف جوي يصل مداه إلى 400 كيلومتر. ويمكن زيادة المدى إلى 600 كليومتر.

المصدر : سبوتنيك

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