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نشاط روسي لزيادة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 2021

أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تخطط لإنتاج عدة ملايين من جرعات لقاح ضد فيروس كورونا شهريا بحلول عام 2021.


ونقل موقع سبوتنيك عن مانتوروف قوله اليوم إن “حجم الإنتاج سيعتمد على احتياجات نظام الرعاية الصحية ومن المتوقع بدء إنتاج أول لقاح محلي طوره المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة غامالي في أيلول”.


وأضاف: إنه وفقا للتقديرات الأولية ستتمكن روسيا من ضمان إنتاج مئات الآلاف من الجرعات من اللقاح شهريا مع زيادة لاحقة إلى عدة ملايين بحلول بداية العام المقبل.


وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن أول أمس أن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المطور من قبل مركز غامالي اكتملت بنجاح.