نشاط روسي في ملف «عودة اللاجئين»

تعمل موسكو بنشاط على دفع مبادرتها الخاصة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، مع الدول المعنية بهذا الملف.

وبعد اتصال أول من أمس، جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأميركي مايك بومبيو، وتناول الملف السوري، بحث لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، موضوع عودة اللاجئين و«الأفكار الروسية المطروحة» في هذا الصدد. كذلك تم بحث «المستجدات في سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويقبل به الشعب السوري».

وأكد الوزير الروسي أهمية تقديم مساعدة لسوريا في إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء الأزمة فيها. وجاء ذلك بعد الكشف عن بدء تعاون روسي ـــ فرنسي لنقل مساعدات إنسانية إلى سوريا.