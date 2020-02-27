نسي الرقم السري فخسر 55 مليون دولار.. !

خسر تاجر مخدرات أيرلندي مسجون ثروته البالغة حوالي 55 مليون دولار من عملات البيتكوين الافتراضية، بعد أن نسي الباسوورد وضاعت الورقة التي تحملها.



وكان تاجر المخدرات كليفتون كولينز 49 عاما، حول جميع أمواله إلى عملات افتراضية مشفرة وحفظ كلمة المرور وتفاصيل الحساب على ورقة مطبوعة، أخفاها في عصا سنارة صيد الأسماك في منزله المستأجر.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية بعد أن تم القبض عليه بتهمة حيازة القنب في سيارته وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، قام مالك المنزل الجديد بتنظيف المنزل، وأرسل عصا السنارة إلى مكب النفايات.



وكشفت التقارير أن كولينز حول أرباحه من تجارة المخدرات إلى 6 آلاف بيتكوين بين أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012، عندما كانت قيمة البيتكوين 4 دولارات، وقسمها على 12 حسابا منفصلا، وسجل أرقام الحسابات على ورقة مطبوعة حتى يكون في أمان إذا نسيها.



ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة البيتكوين إلى آلاف الأضعاف، حتى باتت اليوم تساوي 9300 دولار لكل عملة، مما يعني أن ثروته وصلت إلى 55 مليون دولار.



ومع علمها بالواقعة، بحثت الشرطة الأيرلندية عن الأرقام، وزار الضباط مكب النفايات حيث قال العمال إنهم تذكروا رؤية معدات الصيد المهملة، ولكنهم لم يجدوها، ورجحوا أنها قد تكون قد أُرسلت إلى ألمانيا أو الصين لتتم إعادة تدويرها.

وصادرمكتب الأصول الجنائية الأيرلندية الحسابات لأنها تحتوي على عائدات جريمة، ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى العملات الافتراضية.



ديلي ميل