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نسبة الذكاء تختلف من شهر إلى آخر وتبلغ أعلى درجاتها لدى مواليد هذا الشهر!

أكد العلماء من خلال دراسة حديثة أجروها، أن الشهر الذي يولد فيه طفلكِ يلعب دوراً كبيراً في ذكائه، موضحين أن نسبة الذكاء لدى المواليد تختلف من شهر إلى آخر.

وبيّن العلماء أن نسبة الذكاء تتفاوت بنسبة قليلة بين شهر وآخر، إلا أنها تبلغ أعلى درجاتها لدى مواليد شهر واحد دون غيره، وهو شهر أيلول.

وفي تفاصيل الدراسة التي بحثت نسبة الذكاء لدى الطلاب تبين أن مواليد شهر أيلول حازوا على أعلى النتائج في اختبارات الذكاء.

ورجّح العلماء أن يكون السبب في ذلك هو بدء العام الدراسي في معظم بلدان العالم في شهر أيلول، وبذلك يكون مواليد هذا الشهر أكبر من زملائهم عندما يلتحقون بالمدرسة للمرة الأولى ما يعني أن قدراتهم الذهنية تكون أكثر نضجاً وتطوراً من أقرانهم، بالإضافة إلى أنهم يتفوقون عليهم في النمو والذي ينعكس بشكل مباشر على تفوقهم على زملائهم في الدراسة وفي اختبارات الذكاء.

 


وكالات