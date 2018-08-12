نساء ينجبن أطفالاً للبيع في اليونان.

أوقفت الشرطة اليونانية 9 أشخاص للاشتباه في كونهم ضمن شبكة تبيع الرضع إلى أزواج ليس لديهم أطفال.

وورد في بيان للشرطة، يوم الاثنين6/8/2018 ، أن التوقيفات أعقبت عملية سرية قام بها ضابطان تخفيا كزوجين يريدان شراء رضيع.

وداهمت الشرطة شقة في منطقة أثينا الكبرى ، حيث تم اصطحاب الضابطين المتخفيين.

كما جاء في البيان أن أعضاء الشبكة رتبوا لبيع رضيع عمره 4 أيام للضابطين مقابل 18 ألف يورو ،ويشار إلى أن أم الطفل واحدة من بين 4 بلغاريات تم توقيفهن ، وذكرت الشرطة أن امرأة أخرى بين الموقوفات حبلى ، والأخرتين وضعا مولوديهما مؤخراً.

وكالات