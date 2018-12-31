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نساء القامشلي ينددن بتهديدات النظام التركي

شاركت العشرات في مسيرة بمدينة القامشلي صباح اليوم دعماً للجيش العربي السوري وتنديداً بتهديدات النظام التركي تجاه وحدة وسلامة الأراضي السورية.


المشاركات بالمسيرة انطلقن من ساحة السبع بحرات وصولاً إلى ساحة المركز الثقافي العربي بالمدينة وحملن خلالها أعلام الوطن واللافتات التي تؤكد أن الجيش العربي السوري الضامن الوحيد لوحدة الشعب السوري وأراضيه وهو القوة الوطنية الوحيدة القادرة على دحر الإرهاب وصد العدوان الخارجي.


وأكدت المشاركات بالمسيرة أن التهديدات التركية تأتي في إطار دعم النظام التركي المجموعات الإرهابية المسلحة وسعيه لإعادة إحيائها بعد دحر معظمها مشددات على فشل أي مخطط عدواني جديد لهذا النظام كما كان مصير المخططات الأخرى بفضل صمود الشعب السوري ووقوفه خلف جيشه وقيادته.


ولفتت رئيسة تجمع سيدة الياسمين بالقامشلي ريمة الطعان إلى أن نساء القامشلي يشاركن أبناء الوطن الفرحة بانتصارات الجيش العربي السوري وسيقفن معه في الدفاع عن تراب الوطن وخاصة أن هناك الكثيرات فعلن ذلك.