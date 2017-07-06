نزوح نحو 400 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس أن الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار في جنوب البلاد أجبرت نحو 400 ألف شخص على النزوح من ديارهم.



ونقلت الهيئة عن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله “لقد تسبب فيضان الأنهار بوقوع إنهيارات أرضية وهذا قد يؤدي إلى أضرار واسعة النطاق”.



وفي اقليم فوكوكا طلبت السلطات من نحو 375 ألف شخص مغادرة منازلهم بعد أن أوشكت مياه الأنهار على غمرها كما أمرت السلطات ما يربو على 21 ألف شخص في إقليم أويتا بمغادرة منازلهم.



ويقيم النازحون في مراكز إيواء بالمدارس والمباني.



وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا بينما ألغيت عشرات الرحلات الجوية جراء الإعصار نانمادول الذي ضرب منطقة ناغازاكي في جنوب غرب اليابان مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 144 كيلومترا في الساعة أمس.



يشار إلى أنه في أيلول الماضي قتل 22 شخصا عندما ضرب الإعصار لايونروك اليابان.

وكالات