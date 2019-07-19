نحو 840 طناً تقديرات إنتاج القنيطرة من محصول العنب

قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج نحو 840 طناً من محصول العنب للموسم الزراعي الحالي وذلك من إجمالي المساحات المزروعة والبالغة 218 هكتاراً.



وأوضح مدير الزراعة المهندس شامان أن إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الكرمة المنتجة للعنب يبلغ 218 هكتاراً منها 133 مروية بينما يقدر عدد الأشجار بنحو 60 ألف شجرة مشيراً إلى أن زراعة العنب تتركز في حضر وجبا ومزارع الأمل وخان أرنبة والكوم.



وبلغ إنتاج محافظة القنيطرة من محصول العنب خلال الموسم الزراعي الماضي 900 طن.