نحو 500 شهيد وجريح وصلوا مشفى عفرين منذ بداية عدوان النظام التركي

بلغت حصيلة الضحايا الذين وصلوا الى مشفى عفرين منذ اليوم الاول من العدوان التركي المتواصل على المدينة 142 شهيدا من المدنيين و345 جريحا جراء الاستهداف الممنهج الذي تتبعه قوات النظام التركي في استهداف المدنيين والمباني والبنى التحتية لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.





وذكرمصدر أهلي أنه “منذ اليوم الأول للعدوان الذي ينفذه النظام التركي على مدينة عفرين بريف حلب وصلت الى مشفى عفرين جثامين 142 شهيدا وقرابة الـ 345 جريحا وكلهم من المدنيين”.





ولفت المصدر إلى أن “قوات النظام التركي قصفت ظهر اليوم مركز الهلال الأحمر في منطقة راجو بوابل من القذائف ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في المركز الذي يقدم المساعدات الطبية لأهالي المنطقة وخاصة الذين يصابون بجروح جراء استهدافهم من قبل مدافع العدوان التركي”.





وبين المصدر أن “مواطنا يبلغ من العمر 67 عاما من أهالي المدينة أصيب اليوم بشظايا في الرأس جراء قصف جيش النظام التركي على عفرين عند مفرق طريق مركز منطقة جنديريس وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج”.





وذكرت مصادر أهلية أخرى أنه بعد الخسائر التي تكبدتها قوات النظام التركي ومنذ اليوم الاول لعدوانها على مدينة عفرين وعجزها عن تحقيق أي من أهداف عدوانها في جميع محاور المدينة تلجأ هذه القوات مع التنظيمات الارهابية التي تعمل تحت امرتها إلى قصف المناطق الحيوية والخدمية في المنطقة.





وتسبب عدوان النظام التركي أمس باستشهاد رجل مسن يبلغ من العمر 77 عاما كما تسبب أمس الاول بدمار فى بساتين الزيتون والاشجار المثمرة والمزروعات إضافة إلى البنى التحتية والمرافق الحيوية التي خرج معظمها من الخدمة نتيجة عدم تمكن العاملين فيها من الاستمرار فى عملهم ما يهدد حياة المدنيين وخاصة الأطفال بكارثة انسانية.



