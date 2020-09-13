نحو 3 ملايين و800 ألف طالب وتلميذ يتوجهون اليوم إلى مدارسهم

تفتح اليوم أكثر من 13 ألف مدرسة أبوابها مع انطلاق العام الدراسي 2020-2021 لاستقبال نحو 3 ملايين و 800 ألف طالب وتلميذ في مختلف المحافظات.



ووفق أرقام وزارة التربية سيتوجه اليوم 3735521 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى 13280 مدرسة.



وأصدرت وزارة التربية في الـ 20 من آب الماضي بروتوكولاً صحياً للعودة إلى المدارس تمهيداً لبدء العام الدراسي الجديد وفق متطلبات الحفاظ على مستوى التعليم في سورية مع ضمان صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والعاملين في الحقل التربوي في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وعملت وزارة التربية خلال الفترة الماضية عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ العديد من الإجراءات استعدادا للعام الدراسي الجديد وفق البروتوكول المعتمد منها تعقيم المباني المدرسية بكاملها من أرضيات وجدران ونوافذ وسلالم وحمامات ومقاعد وأبواب وأدراج ومكاتب وطاولات بمادة هيبوكلوريد الصوديوم الممدد إضافة إلى استمرار العمل على تأمين ميزان حرارة إلكتروني لكل مدرسة.



كما تم تحديد المعايير والشروط الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية من حيث موقعها وآلية تعقيمها والمواد الغذائية المسموح ببيعها ضمنها والعوامل المتعلقة بعمال المقصف والتزامهم بارتداء الكمامة والقفازات.



وتم تجهيز البيئة المدرسية وفق الوزارة ومنح مديري التربية في المحافظات صلاحية معالجة الأوضاع الصحية الطارئة لتأمين بيئة صحية آمنة للطلاب والأطر الإدارية والتعليمية إضافة إلى توجيه المديريات لمعالجة الكثافة الصفية في المدارس من خلال توزيع الطلاب على المدارس القريبة والمتجاورة جغرافياً واستثمار الغرف الإدارية بتحويلها إلى غرف صفية والتوسع بتطبيق الدوام النصفي.