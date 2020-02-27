نحو 27 ألف ليرة تكلفة إنارة منزل بالليدات

تشهد أسعار البطاريات والليدات و والانفيرترات ارتفاعاً في الاسعار إذ وصل سعر البطارية الصغيرة إلى ١١ ألف للبطارية و سعر البطارية المتوسطة إلى نحو ١٨ ألف، بينما تراوحت أسعار الليدات بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة، وترواحت تكلفة مد إنارة كاملة للمنزل بين 25 ألف و٢٧ الف في حدها الادنى.



وفي هذا السياق بين الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن هذا الارتفاع في الأسعار سببه حاجة المواطنين اليها بسبب انقطاعات التيار المتكررة إضافة إلى احتكار هكذا نوع من المواد من قبل تجار معينين.



كما من ضمن الأسباب الوضع الحالي في الصين كونها المنشأ الأساسي لهذه المواد مع المضاربة على سعر القطع كونها بالاصل مستوردة.



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