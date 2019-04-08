نحو 2300 ضبط تمويني في دمشق خلال الربع الأول.. و إغلاق 134 محلاً تجارياً

كشف ” عدي الشبلي” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق “أن الدوريات الرقابية في الأسواق قامت بتنفيذ 2291 ضبط تمويني منها 15 ضبطاً فقط لمواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى إغلاق 134 محل تجاري.



وفقا للتقرير، فقد أشار الشبلي، إلى وجود دوريات رقابة دائمة على أسواق دمشق، إضافةً إلى وجود قانون ينظم المخالفات ومن خلاله يتم تحديد نوع عقوبة المخالف، وشدد على دور المواطن في المساهمة لمعالجة ظاهرة انتشار البسطات المخالفة لأن هذه المنتجات يجب أن تعرض داخل برادات للحفاظ على برودتها، ووجود مخابر لدى الدوائر التموينية إضافة إلى الدوريات الرقابية.



وبحسب التقرير ، فقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمديرية خلال الربع الأول من العام الجاري 971 شكوى منها 207 بشكل إلكتروني، 142 عين المواطن، 138 شكوى عن طريق الاتصال الهاتفي، 484 شكوى من خلال الواتساب، وبخصوص عدد الدوريات الرقابية فيوجد في دمشق 2024 دورية أي بمعدل 674 دورية في الشهر، وعن عدد الضبوط الكلي فتم كتابة 2291 ضبطاً تموينياً منها 1552 ضبط عدلي و739 ضبط عينة (غش مواصفة أو وجود جراثيم) ونسبة المخالف منها وصل إلى 26%.



كذلك تم تسجيل 15 ضبطاً بمواد منتهية الصلاحية، كذلك تم تسجيل 92 ضبطاً تموينياً بالمواد مجهولة المصدر(المهربة)، وبخصوص الإغلاقات أكد الشبلي وجود 382 مقترحاً منها 134 المنفذ حتى تاريخه، و237 المعفى منها، و11 ضبطاً قيد التنفيذ، كذلك تم حجز 13 سيارة، أما بخصوص الضبوط المحالة للقضاء يوجد 562 ضبطاً منها 8 موجوداً.



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