نحو 2.250 مليار ليرة .. إيرادات نقل طرطوس

حققت مديرية نقل طرطوس إيرادات وصلت إلى 2 مليار و 250 مليون ليرة سورية منذ بداية العام وحتى الآن، وقال المهندس محمد يونس مدير نقل طرطوس أن إحداث الدوائر الفرعية في كل من صافيتا، بانياس، الدريكيش، الشيخ بدر والصفصاف ترك ارتياحاً عاماً حيث وفر كثيراً من الوقت والجهد للمواطنين.

وأشار يونس إلى إنجاز برنامج الأرشفة الضوئية وربطة ببرنامج المركبات بالمديرية ما أتاح إنجاز كافة المعاملات على الحاسب دون العودة إلى أضابير المركبات ما سهل العمل ووفر الوقت للعمال والمراجعين على حد سواء، إضافة إلى إحداث الصالة الواحدة واعتماد البصمة الإلكترونية ومنح سندات التمليك للمركبات.‏



وأكد يونس أن مديرية نقل طرطوس تساهم في تنظيم عملية نقل الركاب في المحافظة من خلال عضويتها في لجنة نقل الركاب والتي تقوم بدراسة المشكلات والشكاوى وترسم الحلول اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المحلية، كما تم تركيب جهاز دور الكتروني في صالتين في مديرية نقل طرطوس لتسريع وتيرة العمل وتقليل السماسرة ومعقبي المعاملات ما انعكس إيجاباً على سير العمل وإعطاء مظهر حضاري عادل لجميع المراجعين.‏

