نحو 22 شركة صناعية عامة متوقفة عن العمل تحصد خسائر قدرها 3 مليارات ليرة خلال 2017

كشف تقرير خاص عن مؤسسات القطاع العام الصناعي أن خسائر الشركات المتوقفة البالغ عددها 22 شركة يقارب 3 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي 2017.





وفي التفاصيل، يبلغ إجمالي عدد المنشآت التابعة لوزارة الصناعة 64 شركة ومعملاً، منها 42 شركة عاملة و22 شركة متوقفة عن العمل بسبب ظروف الحرب، وبالأرقام بلغت خسائر هذه الشركات المتوقفة 2.818 مليار ليرة سورية.





بدايةً مع المؤسسة العامة للسكر، فقد لحظ التقرير تراجعاً عن عام 2016، وبلغت خسائر شركاتها المتوقفة عن العمل لغاية 1/11/2017، نحو 447 مليون ليرة.





أما المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فقد بلغت خسائر شركاتها المتوقفة عن العمل للفترة نفسها نحو 668 مليون ليرة. على حين سجلت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خسائر لشركاتها المتوقفة نحو 282 مليون ليرة. كما بلغت خسائر الشركات المتوقفة في المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نحو 42 مليون ليرة.





وأظهر التقرير أن عدد المنشآت الصناعية العاملة لنهاية العام 920 منشأة عاملة في المدن الصناعية وفي المناطق الصناعية وصل عددها إلى 10510 منشآت عاملة والعمل مستمر لإعادة عجلة الإنتاج في جميع المنشآت المتوقفة عن العمل.



