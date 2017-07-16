نحو 200 مدرعة قتالية تركية إلى سلطنة عمان

استلمت سلطنة عمان أول قطعة من دفعة المدرعات القتالية التركية من نوع “بارس”، التي تضم 172 مدرعة، في إطار اتفاق ثنائي تم إبرامه عام 2015.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية أن السلطات التركية سلمت الجانب العماني أول مدرعة من هذه المجموعة خلال احتفالات أقيمت يوم أمس الجمعة في أنقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن مراسم تسليم المدرعة جاءت بمشاركة المدير العام لشركة “إف إن إس إس” التركية، التي تقوم بتصنيع مدرعات “بارس”.

وأوضحت الأناضول أنه من المخطط أن يقوم الجانب التركي بتزويد القوات السلطانية العمانية بـ 172 عربة مصفحة من هذا النوع حتى العام 2020، مضيفة أن هذه المجموعة تشمل مدرعات “بارس 3- 8×8″ و”بارس 3- 6×6” متعددة المهام.

وترتبط تركيا وسلطنة عمان بعدد من الاتفاقيات في عدة مجالات، كما يحافظان على تبادل تجاري قوي، وقد سبق لوزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو أن قال عام 2014 إن البلدين يخططان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما من 500 مليون دولار إلى مليار دولار في السنة.

ومن الجدير بالذكر أن سلطنة عمان تعد ثاني دولة تتسلم معدات عسكرية تركية في منطقة الخليج، وتجري هذه العملية بالتزامن مع تعزيز أنقرة قاعدتها العسكرية في قطر.

وسبق أن أعلنت تركيا أنها تخطط لنشر نحو 3 آلاف جندي في قاعدتها، التي تجري إقامتها في قطر.



المصدر: وكالات