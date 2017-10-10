استشهاد مصور التلفزيون السوري محمد ميلاد بلغم من مخلفات داعش في ريف حمص
وزير التجارة الداخلية مهدداً التجار: لا أحد يفكر بلي ذراع الدولة
إطلاق خط بحري منتظم سوري روسي
الحكيم: سنحرص على صنع الفرحة لملايين السوريين .
المعلم يترأس وفداً سورياً لبحث إعادة الإعمار مع روسيا
تركيا تبدأ تحركها في إدلب «ضمن اتفاق أستانا»، و«داعش» يدخل حدود «تخفيف التصعيد»
الإمارات ترحّل عائلات سورية بتهمة «التعامل مع قطر»
لافروف وتيلرسون يبحثان مستجدات الملف السوري
“المركزي” يخفض سعر صرف الدولار رسمياً
خطوات أنقرة الأولى في إدلب حول عفرين, واتفاق دخول «آمن» يُقصي «درع الفرات»؟
الجيش يعزّز مواقعه في محيط «الميادين»
نصر الله: المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي لا تنتهي قبل إزالته من الوجود
الجيش يستعيد السيطرة على بلدة مراط الفوقا شرق نهر الفرات
لأول مرة “داعش” يلزم النساء بالانضمام إلى القتال
معركة البادية في خواتيمها: الميادين تتحرر والأنظار على البوكمال آخر معاقل “داعش”

نحو 177 مليار ليرة إيرادات الجمارك في سورية خلال 9 أشهر

حققت المديرية العامة للجمارك إيرادات وصلت إلى ما يقارب 177 مليار ليرة خلال تسعة أشهر اعتباراً من بداية العام حتىنحو 177 مليار ليرة إيرادات الجمارك في سورية خلال 9 أشهر نهاية أيلول الماضي.

ووصل عدد القضايا الجمركية الصادرة من قبل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفة البيانات الجمركية للمديريات الإقليمية والأمانة الجمركية إلى 165 قضية بغرامات تجاوزت 81 مليون ليرة وذلك في الفترة من 28/ 9/ 2017 لغاية 4/ 10/ 2017، وذلك لمواد شملت أدوية بيطرية وأسلحة وألبسة ونحاس و مواد غذائية وفروج وأدوات كهربائية مختلفة.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.