نحو 177 مليار ليرة إيرادات الجمارك في سورية خلال 9 أشهر

حققت المديرية العامة للجمارك إيرادات وصلت إلى ما يقارب 177 مليار ليرة خلال تسعة أشهر اعتباراً من بداية العام حتى نهاية أيلول الماضي.

ووصل عدد القضايا الجمركية الصادرة من قبل الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفة البيانات الجمركية للمديريات الإقليمية والأمانة الجمركية إلى 165 قضية بغرامات تجاوزت 81 مليون ليرة وذلك في الفترة من 28/ 9/ 2017 لغاية 4/ 10/ 2017، وذلك لمواد شملت أدوية بيطرية وأسلحة وألبسة ونحاس و مواد غذائية وفروج وأدوات كهربائية مختلفة.