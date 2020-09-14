نحلاوي: ضرورة فتح مطار دمشق الدولي لتنمية الصادرات السورية وأسوة بالدول المجاورة

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس لجنة التصدير في الغرفة لؤي نحلاوي أهمية إعادة فتح مطار دمشق الدولي لنمو الصادرات السورية وخاصة أن هناك دولاً عربية أعادت فتح مطاراتها كالأردن والعراق ولبنان وتعاملت مع جائحة كورونا بفرض اجراءات معينة لمنع انتشاره .



وقال نحلاوي أن ما يهمنا هو ان يأتي زبائن من الدول المجاورة كون ذلك يساهم بشكل كبير بتقوية الصادرات وهناك فائدة اجتماعية كبيرة على صعيد المواطن السوري والزائر القادم من الخارج للسياحة والتاجر الذي يريد التسوق من سورية مؤكداً ان الفائدة أكبر بكثير من الضرر الحاصل حالياً.



واضاف نحلاوي أن هناك عناء كبيراً على المسافرين نتيجة جائحة كورونا المنتشرة لدينا وبالعالم نتيجة دفع تكاليف اضافية في السفر من غير مطار دمشق الدولي وبالتالي لماذا تحرم شركات الطيران السورية وتخسر هذه العائدات التي تجنيها الدول المجاورة خاصة شركات الطيران اللبنانية.



واقترح نحلاوي بخصوص التعامل مع القادمين عبر المطار والخوف من ان يكونوا حاملين للفيروس أن يتم السماح بفتح اكثر من ثمانية مراكز او فرع في مطار دمشق الدولي يقوم بإجراء فحص PCR للزائرين القادمين من الخارج كما سمحت وزارة الصحة بفتح ٨ مراكز للمغادرين من القطر بحيث يقوم الزائر بوضع عنوانه ورقم هاتفه في حال حدوث أي مشكلة لديه ويتم فورا معالجتها أو كان قد أجرى فحص PCR في الخارج من جهة معتمدة يسمح له بالدخول مبيناً ان هناك الكثير من الحلول والاجراءات التي يمكن اتباعها وتخدم الاقتصاد الوطني .

الثورة