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نجوم سوريون لا يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من هم؟

نجوم سوريون لا يملكون حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من هم؟

مع الانتشار الكبير للسوشيال ميديا التي اصبحت إحدى الركائز الأساسية في نجومية الفنانين، وطريقة مهمّة للترويج لأعمالهم والتواصل مع جمهورهم، فإنّ العديد من الفنانين السوريين ومنهم نجوم كبار، لا يملكون أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يسجلون أي وجود على هذه السوشيال ميديا، حيث نستعرضهم من خلال التقرير الآتي:

عباس النوري غائب رغم المطالبات


النجم السوري عباس النوري يغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي بقرار شخصي، حيث أكد أكثر من مرة أنه لا يحبّذ التعاطي مع هذه المواقع، ولا التواصل من خلالها، في حين تنتشر الكثير من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه، وليس له أي صلة شخصية بها.

بسام كوسا بعيد أيضاً


النجم السوري بسام كوسا ليس من النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يتعاطى معها، و يفضل أن يكون بعيداً، في حين تنتشر الكثير من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه.

رشيد عساف لا يفضلها


أما النجم رشيد عساف، فقد أكد بأكثر من مناسبة أنه لا يملك أي صفحات على مواقع التواصل، وأنّ كل ما ينشر باسمه مزيف، وأنه ليس له أي صلة بهذه الصفحات.

القدير دريد لحام بعيد والصفحات كلها مزيفة


أما النجم القدير دريد لحام فعلى الرغم من وجود صفحات تضم آلاف المعجبين، وتحمل اسمه على العديد من مواقع التواصل، فإنه أكد اكثر من مرة أنه ليس له أي صلة بهذه الصفحات، لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي علاقة بما يُنشر من خلالها.

المصدر : سيدتي

 

 

 

 

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