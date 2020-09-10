نجل عضو الائتلاف يثير الجدل والسبب برج خليفة ؟!

أقام أنس مروة نجل عضو الائتلاف السوري المعارض هشام مروة حفلاً في مدينة دبي، للكشف عن جنس مولوده على واجهة برج خليفة، مما أثار موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.



المقطع المصوّر أصبح "ترند" على عبر مواقع التواصل، ووصلت مشاهداته على منصة يوتيوب إلى 9 ملايين مشاهدة، وتداولته الصفحات والمجموعات، بالإشارة إل إنه "تكلّف واستعراض".



وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإنّ سعر العرض الضوئي الإعلاني عالي الدقة على كامل واجهة برج خليفة لمرة واحدة ولمدة 3 دقائق، تصل إلى 350 ألف درهم "نحو 95 ألف دولار".



نشطاء شنّوا هجوماً حادّاً على عضو الائتلاف هشام مروة ونجله، بسبب الفساد المالي، موضحين أن مخيمات اللاجئين في تركيا، تعيش في حالة من الفقر والجوع، فيما يقوم نجل المعارض السوري بصرف آلاف الدولارات على حدث ترفيهي.



وأشار أخرون إلى متاجرة أعضاء الائتلاف بملف اللاجئين في المخيمات، للحصول على المساعدات الدولية باسم الشعب، ليتم صرفها على حفل تكلفته خيالية.



تجدر الإشارة إلى أن هشام مروة يشغل إلى الآن منصب عضو في الائتلاف الذي يتخذ من تركيا مقراً له، وعُرف ببداية الأزمة السورية عبر ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام، علماُ أنه يحمل الجنسية الأمريكية، ويحمل نجله أنس الجنسية الكندية.