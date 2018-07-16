نجل حاكم الفجيرة يفر إلى مشيخة قطر إثر خلافات مع حكام أبوظبي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نجل حاكم إمارة الفجيرة راشد بن حمد الشرقي فر من بلاده إلى مشيخة قطر قبل شهرين وذلك إثر خلافات مع حكام النظام الإماراتي حول الكثير من القضايا.

ونقلت الصحيفة عن الشرقي قوله في مقابلة معها: إنه “يخشى على حياته بسبب خلاف مع حكام أبوظبي” مشيرا إلى أن هؤلاء الحكام يقومون بالابتزاز وتبييض الأموال.

وبين الشرقي وجود توتر وخلافات بين المسؤولين في الإمارات حول مشاركتها في تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن وقال: إن “عدد القتلى من الإماراتيين يتجاوز حصيلة المئة قتيل التي أعلنت رسميا” موضحا أن هناك قتلى من إمارة الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى.

ويشارك النظام الإماراتي في العدوان السعودي على اليمن والمتواصل منذ أكثر 3 سنوات الذي أدى إلى مقتل وجرح 37896 شخصا وتشريد نحو 3 ملايين شخص عدا عن تدمير البنى التحتية في البلاد بحسب ما أعلن المركز القانوني للحقوق والتنمية اليمني الأسبوع الماضي.

يذكر أن العلاقات بين أنظمة الإمارات والسعودية والبحرين ومشيخة قطر قطعت في الخامس من حزيران عام 2017 إثر الأزمة بين هذه الأنظمة على خلفية الصراع الحاد على النفوذ في المنطقة.