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نجدة نحو ثلاثة آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية

اعلن حرس السواحل الايطاليون انه تمت نجدة نحو ثلاثة آلاف مهاجر السبت قبالة السواحل الليبية في 35 عملية انقاذ تمت او لا تزال جارية.

واوضح المصدر ان هذه العمليات تمت باشراف حرس السواحل الايطاليين الذين ينسقون عمليات الانقاذ في وسط البحر الابيض المتوسط، وان 15 منها لا تزال جارية مساء السبت.

وبحسب منظمة غير حكومية تشارك في العمليات فقد تم انقاذ نحو ثلاثة آلاف شخص خلال يوم السبت الذي تكثفت فيه عمليات الانقاذ بسبب الاحوال الجوية الجيدة السائدة في البحر الابيض المتوسط.

وكان تم الجمعة انقاذ اكثر من الفي مهاجر قبالة ليبيا، وعثر على فتى ميتا في احد الزوارق الجانحة المكتظة بالمهاجرين.

وبلغ عدد القتلى او المفقودين في البحر المتوسط المنطلقين من ليبيا 666 شخصا منذ بداية 2017، مقابل اكثر من خمسة آلاف في 2016، بحسب آخر حصيلة للمنظمة الدولية للهجرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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