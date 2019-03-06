نجاح زرع خلايا جذعية لعين مصابة بحرق كيمائي في مشفى العيون الجراحي

أجرت الهيئة العامة لمشفى العيون الجراحي عملية زرع خلايا جذعية في احدى عينين شابة أصيبت بحرق كيميائي أدى إلى تأذيها وفقدان البصر فيها.



وفي التفاصيل راجعت مريضة شابة المشفى منذ أشهر جراء إصابة احدى عينيها بحرق كيميائي أدى لتأذي كامل سطح القرنية ومنطقة اللب وهي حالة لا تزرع فيها قرنية مباشرة لاحتمال رفضها من المنطقة المتأذية لذلك قرر الفريق الطبي اجراء عملية نوعية وهي نقل خلايا جذعية من العين السليمة للمريضة وزرعها في العين المصابة وتكللت بالنجاح.



وتحتاج النتائج الابصارية لمثل هذه العملية إلى فترة زمنية تقارب الشهر ونصف الشهر حتى يرمم سطح القرنية وتحضر المريضة بعدها لاجراء عملية زرع للقرنية.



والعملية النوعية ليست الأولى من نوعها في المشفى حيث أجريت عمليات مماثلة من قبل لكن بفرق استخدام تقنيات وخبرات أفضل.ويوفر المشفى العناية الطبية والتشخيصية والعلاجية والجراحية لمراجعيه باختصاص امراض العين وجراحتها ويعتبر المشفى التخصصي الأول في وزارة الصحة.



الوطن