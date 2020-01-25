نتيجة الانقطاعات الدائمة للكهرباء.. محافظ دمشق يوجه بتركيب ليدات بأحياء دمشق



أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي تعميماً إلى كافة مخاتير مدينة دمشق طلب فيه التعاون مع المجتمع الأهلي بإضاءة مداخل أبنيتهم وبعض الجادات “بالليدات”.



وجاء في التعميم “نتيجة للانقطاعات الدائمة للطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى دخول معظم الجادات الرئيسية والفرعية والحارات في ظلام دامس”.



وتابع التعميم “إضافة لكثرة الشكاوي من الأخوة المواطنين عن حصول أعمال تعرض للمارة ليلاً وفي ظل عدم وجود إضاءة في فترة التقنين”.



وتابع محافظ دمشق بتعميمه للمخاتير” يطلب إليكم التعاون مع المجتمع الأهلي والمدني والفرق الحزبية بإضاءة مداخل أبنيتهم وبعض الجادات عن طريق الإضاءة بالليدات”.



وطالب المحافظ بتعميمه” بالعمل على تكريس هذه الحالة في أحياء مدينة دمشق”.



ولم يذكر التعميم كيف سيتم تغذية الليدات وأين ستوضع البطاريات في حال كانت التغذية عن طريق بطاريات توضع في الأحياء أم سيتم وصلها عبر بطاريات المواطنين، وكيف ستتم تغذيتها البطاريات في حال تم وضعها على اعتبار التعميم نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء، فكيف سيتم شحن البطاريات؟”.



وجاء التعميم نتيجة الواقع الكهربائي السيئ الذي تعيشه مدينة دمشق وكثرة شكاوي المواطنين، حول الانقطاعات الطويلة ضمن فترة التغذية وخصوصا أحياء المزة وركن الدين وعش الورود وحي الورود ومساكن الحرس .



تلفزيون الخبر



