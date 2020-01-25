قاعدة وادي حوران السرية.. اللغز الأمريكي لإدارة وتوجيه “داعش”؟
الجيش يصد هجوما عنيفا للنصرة ويستعيد مواقعه في ادلب
4 كم تفصل الجيش عن معرة النعمان
الجيش يستعيد السيطرة على الجزء الأكبر من الحدود مع تركيا والعراق
الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب
ما هي أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك؟
«مفخّخة» تقتل جنوداً أتراكاً
أول هجوم على حلب منذ سنوات: الهدنة نحو الانفراط؟
المصرف التجاري (قادر وغير قادر) على تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير
مقتل عدد من الجنود الأتراك جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة الشمالي
الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

نتيجة الانقطاعات الدائمة للكهرباء.. محافظ دمشق يوجه بتركيب ليدات بأحياء دمشق

 نتيجة الانقطاعات الدائمة للكهرباء.. محافظ دمشق يوجه بتركيب ليدات بأحياء دمشق


أصدر محافظ دمشق المهندس عادل العلبي تعميماً إلى كافة مخاتير مدينة دمشق طلب فيه التعاون مع المجتمع الأهلي بإضاءة مداخل أبنيتهم وبعض الجادات “بالليدات”.


وجاء في التعميم “نتيجة للانقطاعات الدائمة للطاقة الكهربائية مما يؤدي إلى دخول معظم الجادات الرئيسية والفرعية والحارات في ظلام دامس”.

 وتابع التعميم “إضافة لكثرة الشكاوي من الأخوة المواطنين عن حصول أعمال تعرض للمارة ليلاً وفي ظل عدم وجود إضاءة في فترة التقنين”.

وتابع محافظ دمشق بتعميمه للمخاتير” يطلب إليكم التعاون مع المجتمع الأهلي والمدني والفرق الحزبية بإضاءة مداخل أبنيتهم وبعض الجادات عن طريق الإضاءة بالليدات”.


وطالب المحافظ بتعميمه” بالعمل على تكريس هذه الحالة في أحياء مدينة دمشق”.


ولم يذكر التعميم كيف سيتم تغذية الليدات وأين ستوضع البطاريات في حال كانت التغذية عن طريق بطاريات توضع في الأحياء أم سيتم وصلها عبر بطاريات المواطنين، وكيف ستتم تغذيتها البطاريات في حال تم وضعها على اعتبار التعميم نتيجة الانقطاع الدائم للكهرباء، فكيف سيتم شحن البطاريات؟”.


وجاء التعميم نتيجة الواقع الكهربائي السيئ الذي تعيشه مدينة دمشق وكثرة شكاوي المواطنين، حول الانقطاعات الطويلة ضمن فترة التغذية وخصوصا أحياء المزة وركن الدين وعش الورود وحي الورود ومساكن الحرس .

 


تلفزيون الخبر