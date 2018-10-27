نتنياهو ينهي زيارة سرية إلى سلطنة عمان.. وبطولات عربية بأعلام “إسرائيلية”

أنهى رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” زيارة رسمية “سرية” يوم الجمعة، إلى سلطنة عمان، كان بدأها الخميس 25-10-2018، وتزامن انتهاء زيارة الرئيس الفلسطيني عباس الخميس مع قدوم نتنياهو إلى السلطنة.



وكان السلطان قابوس بن سعيد وجه دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة السلطنة، برفقة زوجته ورئيس “الموساد الإسرائيلي” يوسين كوهين، بعد اتصالات مطولة بين الطرفين، وفقاً لما ورد في بيان وزارة “إسرائيلية”.



ورافق الوفد كذلك كلاً من رئيس “هيئة الأمن القومي” مائير بن شبات، ومدير عام “الخارجية” يوفال روتيم، ورئيس “ديوان رئيس الوزراء” يؤاف هوروفيتس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.



وجاء في البيان ذاته أن “الطرفين بحثا سبل الدفع لعملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة”.



واستقبل نتنياهو في “بيت البركة”، حيث استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين الماضي في زيارة للسلطان قابوس، والتي وصل فيها عباس إلى “حرصه على التواصل مع عمان التي ليس لها مصالح خاصة ولا تريد أن تبيع و تشتري في فلسطين”.

الجدير بالذكر أن نتنياهو أول رئيس حكومة “إسرائيلي” يزور العاصمة مسقط، منذ سنة 1996 حيث زارها رئيس الحكومة آنذاك يتحساك رابين.



يشار إلى أن بلاد عربية عدة تشهد تطبيعاً علنياً مع “إسرائيل”، حيث استقبلت الإمارات وزيرة الرياضة وثقافة “الإسرائيلية” ميري ريغيف، على رأس وفد رياضي يشارك في بطولة مقامة بالعاصمة أبوظبي.



وقالت ريغيف، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “المشاركة في البطولة في الإمارات قرار تاريخي له دلالات بعيدة المدى، وفاتحة لما بعدها”، وهي التي أغضبها حرمان المشاركة العام الفائت فصرحت ” إصبع وسطى بعيني أبو ظبي” استقبلت مع وفدها وأعلام الاحتلال و رموزه.



وسيرفع العلم “الإسرائيلي” خلال البطولة، كما سيعزف النشيد الرسمي للاحتلال “نشيد السلام”، كما حصل في بطولة الجمباز المقامة في قطر الخميس 25-10-2018 بمشاركة فريق “إسرائيلي”.



ويشارك في البطولة الإماراتية 11 رياضياً “إسرائيلياً”، وفي قطر شارك ثمانية لاعبين و حكمان.