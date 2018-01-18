نتنياهو يعلن موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

ووفقاً لصحيفة العدو (هاآرتس)، فقد وأوضح نتنياهو من الهند، أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم نقلها في غضون عام واحد وأن هذا التقييم قوي جداً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشهد تغييراً لم يحدث مسبقاً.

ووفقاً لصحيفة العدو (هاآرتس)، فقد وأوضح نتنياهو من الهند، أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم نقلها في غضون عام واحد وأن هذا التقييم قوي جداً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشهد تغييراً لم يحدث مسبقاً.