نتنياهو يعلن موعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
قال (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو إن السفارة الأمريكية ستنتقل إلى مدينة القدس “بحسب تقديرات مؤكدة” خلال عام.
ووفقاً لصحيفة العدو (هاآرتس)، فقد وأوضح نتنياهو من الهند، أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم نقلها في غضون عام واحد وأن هذا التقييم قوي جداً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشهد تغييراً لم يحدث مسبقاً.
ورحب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بقرار حكومة ترامب بتجميد 65 مليون دولار لدعم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة .
وقال نتنياهو : “تحدث في الولايات المتحدة ثلاثة أمور لم تحدث من قبل، الأولى نقل السفارة، وبحسب تقييم قوي سوف تنتقل في وقت أقصر مما نتوقع”. خلال عام من هذا اليوم. ثانياً “يوجد تغيير كبير تجاه إيران” أما الأمر الثالث هو “تحدي الأونروا للمرة الأولى بعد سبعين عاماً.
المصدر: وكالات
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