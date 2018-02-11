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نتنياهو يعلن أن إسرائيل "ستتصدى" لإيران في سوريا "وفق الحاجة"

 

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصدي لمحاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا وأن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها "وفق الحاجة".

وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره مكتبه الإعلامي: "أحذر منذ مدة من خطورة تعزيز إيران وجودها العسكري في سوريا، إيران تسعى لاستخدام الأراضي السورية من أجل شن الاعتداءات على إسرائيل، لتحقيق هدفها المعلن الذي يكمن في القضاء على إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "انتهكت إيران صباح اليوم بشكل سافر السيادة الإسرائيلية، إنهم أرسلوا طائرة مسيرة إيرانية إلى إسرائيل من الأراضي السورية، وهذا الأمر يثبت أن تحذيراتنا كانت صحيحة مئة بالمئة".

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل تحمل إيران ومن يستضيفها في سوريا المسؤولية عن اعتداء اليوم"، مضيفا: "سنعمل كل شيء ضروري للدفاع عن سيادتنا وأمننا".

 

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