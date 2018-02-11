نتنياهو يعلن أن إسرائيل "ستتصدى" لإيران في سوريا "وفق الحاجة"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصدي لمحاولات إيران التمركز عسكريا في سوريا وأن إسرائيل ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها "وفق الحاجة".

وقال نتنياهو، في تصريح مصور نشره مكتبه الإعلامي: "أحذر منذ مدة من خطورة تعزيز إيران وجودها العسكري في سوريا، إيران تسعى لاستخدام الأراضي السورية من أجل شن الاعتداءات على إسرائيل، لتحقيق هدفها المعلن الذي يكمن في القضاء على إسرائيل".