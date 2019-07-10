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نتنياهو يستغل التوتر مع إيران لمصالحه الشخصية وللبقاء في منصبه

كشف موقع "إكسبريس" البريطاني: إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، "يستخدم ورقة التوتر مع إيران من أجل مصلحته الشخصية للبقاء في منصبه".


و قال النائب في الكنيست يوسف جبارين لموقع "إكسبريس" ، إن نتنياهو "يحب أن تبقى الأضواء مسلطة على إيران، من أجل دعم موقفه السياسي".

وأشار جبارين الى أن نتنياهو كان يتواصل مع دول عربية، بحجة أن إيران عدو مشترك "لإسرائيل" ولجميع من في المنطقة، وهو يريدها القضية الرئيسية في الشرق الأوسط، لصالح بقائه في المنصب.


وأضاف: أن أي تدخل ضد إيران سيكون مخاطرة، لكن يبدو من الواضح أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه، ليكون عقبة أمام أي اتفاق.