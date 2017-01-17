دير الزور تحت الخطر: «داعش» يتقدّم... وواشنطن تتحيّن الفرصة
بعد بسيمة وعين الخضرة.. الاشتباكات وصلت إلى عين الفيجة في وادي بردى
انقسام بين الميليشيات بشأن المشاركة «أستانا» بين موافق ورافض
مصالحة بيت جن وجباتا الخشب في مراحلها النهائية
مجموعة مسلحة تسلم نفسها في القلمون الشرقي: تلقينا تدريبات في الأردن على أيدي ضباط أجانب
عن معارضة تكشف أهدافها: سوريا «دون الأسد»... حليفة لإسرائيل
معارك طاحنة بين الجيش وداعش في دير الزور
“المعارضة السورية” تعرض السلام على “إسرائيل” مقابل نزع السلاح الفلسطيني
في تبييضه لسجونه .. “جيش خالد” يعدم المعتقلين لديه
مسلحو المعارضة يحكمون على عميد منشق بالإعدام بسبب “نيته القفز إلى حضن الوطن“
القضاء المصري يبطل اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير
قيادة عمليات بغداد :اعتقال متزعم في تنظيم داعش الإرهابي مع أحد مساعديه
بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف
انقطاع المياه عن حلب جراء أعطال في شبكة الكهرباء المغذية لمحطات المعالجة
انتهاء عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً خلال أيام

نتنياهو: نوطد علاقتنا الخفية مع دول عربية

أكد رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يقوم بتوطيد علاقات كيانه “الخفية” مع دول عربية.

وكشف العديد من التقارير الاعلامية الغربية والعربية عزم كيان الاحتلال الاسرائيلي ونظام بني سعود اخراج العلاقات السرية القائمة بينهما منذ عقود إلى العلن عبر عدة اجراءات منها تشييد سفارة لهذا النظام لدى كيان الاحتلال مشيرة إلى أن هذه العلاقات اقتربت من التحول إلى “تحالف علني أكثر وضوحا”.

ورأى رئيس حكومة كيان الاحتلال خلال جلسة في الكنيست الاسرائيلي أن “التعاون الإقليمي في مجال الأمن قد يفضي إلى تقدم في تحقيق” ماوصفه بـ “السلام”.

وكان محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفتي “جيروزاليم بوست” و”معاريف” الإسرائيليتين يوسي ميلمان كشف عن اتفاقات سرية بمئات الملايين من الدولارات بين النظامين السعودي والإماراتي وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.