نتنياهو: نوطد علاقتنا الخفية مع دول عربية

أكد رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يقوم بتوطيد علاقات كيانه “الخفية” مع دول عربية.



وكشف العديد من التقارير الاعلامية الغربية والعربية عزم كيان الاحتلال الاسرائيلي ونظام بني سعود اخراج العلاقات السرية القائمة بينهما منذ عقود إلى العلن عبر عدة اجراءات منها تشييد سفارة لهذا النظام لدى كيان الاحتلال مشيرة إلى أن هذه العلاقات اقتربت من التحول إلى “تحالف علني أكثر وضوحا”.



ورأى رئيس حكومة كيان الاحتلال خلال جلسة في الكنيست الاسرائيلي أن “التعاون الإقليمي في مجال الأمن قد يفضي إلى تقدم في تحقيق” ماوصفه بـ “السلام”.



وكان محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفتي “جيروزاليم بوست” و”معاريف” الإسرائيليتين يوسي ميلمان كشف عن اتفاقات سرية بمئات الملايين من الدولارات بين النظامين السعودي والإماراتي وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكالات