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نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفه الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني “كما تغلبنا على التهديد الكبير الذي تمثل بالقومية العربية”.

وخلال حفل توزيع جوائز داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الإثنين 20/1/2020، قال نتنياهو وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية: “في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية”.

وأضاف “يمكننا أن نفعل ذلك، أثبتنا ذلك، يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم”.

وأكد نتنياهو أنه يجري اتصالات مع دول “لم يحلم بالتعاون معها” وتابع “كل الدول تريد أن تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، نعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعملياتياً وعسكرياً لا مثيل له”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدول العربي توثيق علاقتها مع الكيان الإسرائيلي وكان آخر تلك المجريات مشاركة دبي بمعرض “إكسبو 2020” في دبي.

وكانت قد نشرت صحيفة “ذي أتلانتك” الأمريكية في وقتٍ سابق مقالاً تتحدث فيه عن خطة خلق العدو المشترك بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي بهدف تطبيع العلاقات وتوجيه الرأي العام العربي بعيداً عن فلسطين.