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نتنياهو «ضيفاً سرياً» في الرياض؟

ذكر موقع «إينتل تايمز» العبري أنه وثّق رحلة تنفيذية غامضة ليلة الـ23 من الشهر الجاري، انطلقت من تل أبيب فعمّان وصولاً إلى الرياض. وبعد الفحص والتتبع، تبيّن أنها طائرة أميركية تؤمن خدمات رحلات تأجيرية، وربما كان ركابها أفراداً من نظام الاتصال والتنسيق الأمني الأميركي. وتحدث معلّق الشؤون الأمنية والاستخبارية في موقع «واللا»، أمير بوخبوط، من جهته، عن «رحلة جوية غامضة إلى السعودية»، لافتاً إلى أن «طائرة مدنية من طراز تشالنجر 50 أقلعت يوم أمس من مطار بن غوريون، وطارت إلى عمّان وحطّت على الأرض دقيقتين لتبييض رحلتها، ومن ثم أقلعت إلى الرياض. هناك بقيت على المدرج حوالي 55 دقيقة، وعادت إلى مطار بن غوريون». وأشار بوخبوط إلى أن «وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، كان أمس (أول من أمس) في الرياض، وربما هناك علاقة»، مرجّحاً أن تكون الطائرة «قد أقلّت مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، أو رئيس الموساد (يوسي كوهين)، على خلفية بحث الموضوع السوري».

 

 



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