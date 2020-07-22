نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث 2020

أكد عضو المحكمة الدستورية العليا، عفيف ناصيف، أن مرحلة الطعون للمرشحين الخاسرين أمام المحكمة تبدأ اعتباراً من اليوم التالي من صدور نتائج انتخابات مجلس الشعب وتستمر ثلاثة أيام “أي أنها تبدأ من الغد”.



وأوضح أنه يجب أن يقدم الطعن محام أستاذ عن المرشح مع الوثائق التي تثبت صحة طعنه.



وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات يوم أمس نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والتى جرت أمس الأول.





وقال رئيس اللجنة القاضي سامر زمريق فى مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل تلا خلاله أسماء الفائزين بالانتخابات: وردت إلى اللجنة القضائية العليا المحاضر الإجمالية المنظمة من قبل اللجان الفرعية في المحافظات والمتضمنة إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون لعضوية مجلس الشعب في كل قطاع بحسب المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وتبين أن عدد من مارس حقه الانتخابي هو ستة ملايين و224 ألفاً و687 شخصا بنسبة مشاركة بلغت 33.17 بالمئة.



وأضاف زمريق: تقرر بالإجماع إعلان فوز السادة التالية أسماؤهم عن الدوائر الانتخابية في المحافظات لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث لعام 2020 وفق الآتي:



دائرة محافظة دمشق



الفائزون عن القطاع (أ):



1- محمد عزت مظهر عربي كاتبي



2- محمد هادي علي مشهدية



3- بشرى هاشم زريقة



4- نضال عبد الحفيظ مهنا



5-محمد مناف محمد سليم العقاد



6- عاطف محمد الزيبق



7- نهى محمد فايز محايري



8- محمد أكرم تيسير العجلاني



9- سامر عبد الهادي الأيوبي



10- محمد خالد محمد وليد شويكي.



الفائزون عن القطاع (ب):



1- أحمد نبيل الكزبري



2- عارف محمد وفا الطويل



3- عمار خالد بكداش



4- الياس جرج شحود



5- باسمة صالح شاطر



6- محمد زهير سعيد تيناوي



7- محمد خير أحمد العكام



8- ماري شحادة البيطار



9- نبيل محمد طعمة



10- سمير جميل حجار



11- محمد غزوان محمد تيسير المصري



12- نور أمارديروس أريسيان



13- سامر محمد الدبس



14- محمد همام محمد عدنان مسوتي



15- بلال محمد النعال



16- عبد الرحمن منذر الجعفري



17- جميل وليد مراد



18- عبد الرحمن جمال الدين المصري



19- عبد الرحمن سامي عرابي.

دائرة محافظة ريف دمشق



الفائزون عن القطاع (أ):



1- حكمت موفق العزب

2- هيفاء محمد جمعة

3-علي محمود رشق

4- عبد الرحمن علي الخطيب

5- محمد حمدو كبتولة

6- علي عبد الجليل الشيخ

7- عامر محمد صلاح عبيد

8- نبيل ديب درويش

9- جمال عبد الرزاق القادري

10- محمد خير جاسم النادر

الفائزون عن القطاع (ب):

1- ريمون صبرة هلال

2- اسامة احمد مصطفى

3- مصطفى علي ليلا

4- أحمد جميل ابراهيم

5- محمد خليل بخيت

6- فيصل غازي جمول

7- عامر تيسير خيتي

8- زياد فؤاد خلوف

9- صبحي احمد عباس.

دائرة محافظة حلب

الفائزون عن القطاع (أ):

1- مارييت خوري ابراهيم عبد الله

2- لوسي اوهانس اسكه نيان

3- مازن محمد رشيد أرسلان

4- محمد ربيع محمد نذير قلعه جي

5- محمد رضوان صلاح الحسن

6- حسام احمد رشدي قاطرجي

7- شادي فؤاد دبسي

الفائزون عن القطاع (ب):

1- عبدو جان موصللي

2- فيصل عبد القادر عزوز

3- عبد المنعم خليل الصوا

4- سلوم محمد السلوم

5- معن ابراهيم قنبور

6- رأفت أحمد وهبي درمش

7- ثناء بشير فخر الدين

8- الـ حسن محمد شعبان حسن بري

9- جيراير أوخانس رانيسيان

10- محمد عامر فارس حموي

11- نجدة اسماعيل أنزور

12- بطرس يوسف مرجانة

13- محمود نظيف أبو بكر

دائرة مناطق محافظة حلب

الفائزون عن القطاع (أ):

1- قصي منصور الثلجة

2- فاضل حسين كعدة

3- فاتن محمد علي محمد

4- خالد يوسف الشبيب

5- أحمد أسود الزيدان

6- أحمد صالح إبراهيم

7- قاسم محمد حسن

8- حسين علي جاسم حمد

9- محمد أسعد الأسعد

10- نصر خليل عبد الله

11-محمد عباس فواز

12- محمد أحمد جبرائيل

13- عبيد شريف العبيد العيسى

14- عمر حسين الحسن

15- حسين حسن الجمعة الحاج قاسم

16- محمد خير دياب الماشي

17- محمد صبحي أحمد شيخ الضيعة

الفائزون عن القطاع (ب):

1- آلان محمد علي بكر

2- منال عيداوي الشيخ أمين

3- عبد الرزاق صالح بركات

4- طه علي الحاج علي

5- عيد أحمد الصويص

6- أحمد عبد السلام مرعي

7- عبد اللطيف عبود البكار

8- عبد العزيز جمعة العساف بن جمعة

9- عمر حسين محمود الحمدو

10- عدنان محمد المحمد

11- مجيب الرحمن موسى الدندن

12- عدنان عبد الوهاب الحمد

13- فارس محمد نور جنيدان

14- أحمد حسين العلي الحمرا

15- حسن محمد شهيد

دائرة محافظة حمص

الفائزون عن القطاع (أ):

1- عبد الحميد محمد النقري

2- خليل ابراهيم خليل

3- نضال عبد الجليل عمار

4- جويده ميخائيل ثلجه

5- فادية يوسف ديب

6- محمد حسان ماجد النجار

7- محمد حسن رعد

8- مغيث ابراهيم ابراهيم

9- هزار فايز الدقس

10- زهير احمد طراف

11- ناصر يوسف الناصر

الفائزون عن القطاع (ب):

1- محمد عبد العزيز الشامي

2- نهاد منير سمعان

3- منذر سليمان ابراهيم

4- محمد سليمان ابراهيم الأبرش

5- مصطفى صالح المعروف

6- معيوف غثوان الذياب

7- حيدر نصر عبود

8- عهد ضاهر السكري

9- يوسف حسن السلامة

10- فراس شريف السلوم

11- وائل احمد ملحم

12- بديع برهان الدروبي

دائرة محافظة حماة

الفائزون عن القطاع (أ):

1- سلام عبد القادر سنقر

2- محمد معاوية شرابي

3- فاضل محمد وردة

4- مصطفي ابراهيم خليل

5- ماهر محفوظ قاورمة

6- عبد الرحمن يوسف ازكاحي

7- مصطفى سكري المصطفى

8- حسين يوسف عباس

9- محسن محمود غازي

10- فايز غثوان الأحمد

11- عبد الكريم معاط الإسماعيل

12- عروبة نايف محفوض

13- محمد شريف مرعي عبد الكريم

الفائزون عن القطاع (ب):

1- بسيم يوسف الناعمة

2- عصام نبهان سباهي

3- ياغي جميل علي

4- أيمن محمد ملندي

5- غادة محمد ابراهيم

6- عيسى رحيل وسوف

7-سارية أحمد قاسم

8- عبد الكافي محمد ديب عقدة

9- أسعد ممدوح حلوم

دائرة محافظة اللاذقية

الفائزون عن القطاع (أ):

1- عمار بديع الأسد

2- سمير إبراهيم الخطيب

3- باسم سليمان سودان

4- مصطفى غازي خيربك

5- اسكندر لوقا حداد

6- محمد عبد الله عجيل

7- ميساء محمد صالح

8- فواز بهجت نصور

9- راسم أحمد مصري

الفائزون عن القطاع (ب):

1- أيهم نجدت جريكوس

2- حسن بديع كوسا

3- مالك محمد حبيب

4- أيمن أحمد أحمد

5- ثائر جودت حسن

6- بشير محمد غلاونجي

7- نبيل وليد الياس

8- زين العابدين رياض عباس

دائرة محافظة إدلب

الفائزون عن القطاع (أ):

1- صفوان محمد قربي

2- عبد الكريم احمد فوزي اليوسف

3- سمير محمد الإسماعيل

4- محمد عبسي كردوش

5- أحمد محمد الفرج

6- محمد قاسم محمد ديب حمادة

7- غياث حسن القطيني

8- عادل احمد الشيبان

9- شيرين عبد العزيز اليوسف

10- وائل علي دالي

11- نعسان عبد الغفور حجازي

12- أحمد جميل عقرين

الفائزون عن القطاع (ب):

1- فاطمة محمد بشير خميس

2- أحمد محمد بوسته جي

3- خالد صبحي حربة

4- جمال مصطفى مصطو

5- مأمون أحمد السيد

6- فؤاد محمد صبحي علداني

دائرة محافظة طرطوس

الفائزون عن القطاع (أ):

1- سهام ابراهيم العثمان

2- أحمد علي حسن

3- عباس عز الدين عباس

4- محمد عبد الحليم جري

5- رانيا محسن حسن

6- سهيل سلام خضر

الفائزون عن القطاع (ب):

1- رامي محمد صالح

2- طوني عزيز حنا

3- نصر محمود حسن

4- أكرم فايز عبد الجليل

5- أيمن عبد الكريم بلال

6- معن سعيد محمد

7- محمود علي بلال

دائرة محافظة دير الزور

الفائزون عن القطاع (أ):

1- علي عادل الحاج خليفة

2- محمد أمين الرجا

3- محمود أحمد المحمد الريس

4- بشار صبيح المطلق

5- ميادة صالح العلي

6- طه الحمادي الخليفة

7- برهان عبد الجبار العبد الوهاب

8- مهنا فيصل شيخ فياض الناصر

الفائزون عن القطاع (ب):

1- عدنان محمود الجمعة

2- عبد العزيز محمد الحسين

3- مريم سالم المتراس

4- شيخ جابر الخرفان

5- عيطان حسن العيطان

6- مدلول عمر العزيز

دائرة محافظة الرقة

الفائزون عن القطاع (أ):

1- فايز سليمان العبد الله

2- مهى محمد علي العجيلي

3- خالد محمد الدرويش

4- بشار ملحم المخسور

الفائزون عن القطاع (ب):

1- نضال محمود العلو

2- أحمد مطر الحميدي

3- اسماعيل العبيد العبد الحجو

4- محمد جمال التركي

دائرة محافظة الحسكة

الفائزون عن القطاع (أ):

1- محمد الياس الفلاج

2- عبد الرحمن حسن خليل

3- عبود عيسى الشواخ

4- خالد حمود الحسين الحمادة

5- علي عودة الجضعان

6- حسن حمزة سلومي

7- علاء الدين حمد الحمد

8- محمد ويس الشمام

الفائزون عن القطاع (ب):

1- خالد سطم العطبه

2- نور يعقوب درة

3- حموده يوسف صباغ

4- طلال عبيد الخليل

5- عبد الحميد أسعد الظاهر

6- حسن محمد المسلط

دائرة محافظة درعا

الفائزون عن القطاع (أ):

1- أحمد نايف السويدان

2- وليد محمد الصالح

3- مناف اسماعيل الفلاح

4- شكري ناجي الجندي

5- فاروق قاسم الحمادي

الفائزون عن القطاع (ب):

1- مفلح نصر الله النصر الله

2- عبد الناصر احمد الحريري

3- فايزة حسن العذبة

4- خالد موسى العبود

5- يحيى عايد المفعلاني

دائرة محافظة السويداء

الفائزون عن القطاع (أ):

1- خالد فايز كرباج

2- مجد مشاري أبو زيدان

3- نسيب أجود أبو محمود

4- نشأت ابراهيم الأطرش

الفائزون عن القطاع (ب):

1- حكمت مجلي سلام

2- معين معذى نصر

دائرة محافظة القنيطرة

الفائزون عن القطاع (أ):

1- وحيد محمود الزعل

2- رضا فهد الدمقسي

3- رأفت محمد بكار

الفائزون عن القطاع (ب):

1- شادي غسان صالح

2- خالد محمود المحمد الشرعبي



وانتهت عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول عمليات التصويت لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعى الثالث في جميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدأت بعدها لجان مراكز الانتخاب عملية فرز الأصوات تحت إشراف اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات بعد تمديد فترة الاقتراع لمدة أربع ساعات فى جميع المراكز بالمحافظات.



وتنافس 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً فيما قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية اثنان منها في حلب واثنان في ريف حلب ومركز واحد في دير الزور في اليوم التالي وذلك بسبب عدم تطابق الأوراق داخل الصندوق مع بيانات السجل.



