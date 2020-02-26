نتائج انتخابات فرع ريف دمشق لنقابة الفنانين

أجرت نقابة الفنانين السوريين اليوم (24 شباط)، انتخاباتها عن فرع ريف دمشق، في صالة 7 نسيان، بحضور نخبة كبيرة من الفنانين.



ترشح عن فرع ريف دمشق 44 عضو (16 عضو مجلس فرع، 28 عضو متمم للمؤتمر العام)، ينجح منهم 5 أعضاء لمجلس الفرع، و 10 أعضاء متممين للمؤتمر العام.



وادلى 289 عضو بأصواتهم من أصل 596 عضو نقابي يحق لهم الانتخاب.



وكانت النتائج على الشكل التالي:



- الفائزون بعضوية مجلس الفرع:



1. فراس حوشان بـ 159 صوت.

2. سامر جبر بـ 139صوت.

3.محمد هنود بـ 121 صوت.

4. رياض خوري بـ 101 صوت.

5. محمد زعلول بـ 93 صوت.



- الفائزون المتممون للمؤتمر العام:

1. فادي صبيح بـ 205 صوت.



2. المثنى علي علي بـ 167 صوت.



3. نزيه أسعد علي بـ 162 صوت.

4. حسام الدين بريمو بـ 156 صوت.

5. سعد محسن بـ 147 صوت.



6. مأمون الفرخ بـ 138 صوت.

7. ميرفت رافع بـ 118 صوت.

8. أسامة السلطان بـ 101 صوت.

9. محمد موفق الذهبي بـ 100 صوت.

10. أسامة عبيد بـ 97 صوت.