سورية تغلي وإيران تزداد سخونة
بيدرسون يزور دمشق و موسكو تتحدث عن «اختراق» حول اللجنة الدستورية
لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
عن الفساد وحجب خدمة الواتس والجنون السوري
محاكمة 10 سوريين في لبنان بجرم الإرهاب ومحاربة الجيش السوري
سورية تنفي تلقي أي دعم ملموس من الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
الجيش يدك مواقع المسلحين المتشددين في تل ملح والجبين
تركيا تتهم الجيش السوري بقتل أحد جنودها وتبدأ قصف مواقع سورية‏
روسيا و الصين تتخليان عن استخدام الدولار
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

نتائج امتحانات الثانوية المهنية باختصاصاتها الأسبوع القادم

كشف معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن اللجان المكلفة بتصحيح أوراق امتحانات الثانوية المهنية باختصاصاتها / زراعة وبيطرة وآلات زراعية/شارفت على الانتهاء من عملية التصحيح مشيراً إلى أن النتائج يمكن أن تصدر خلال الأسبوع القادم.


وأكد قاديش أن عملية التصحيح بدأت منذ يوم الأحد 30/6 ، بعد أن تم سحب عينات عشوائية من الأوراق الإمتحانية ودراستها واعتماد سلم تصحيح لكل مادة ينصف جميع الطلاب، منوهاً أن تصحيح الأوراق يتم بمنتهى النزاهة والتدقيق.


يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات لهذا العام بلغ 1143 طالباً منهم 726 طالب زراعة و 408 طلاب بيطرة و9 آلات زراعية توزعوا على 13 مركزاً امتحانياً على مستوى القطر.