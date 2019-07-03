نتائج امتحانات الثانوية المهنية باختصاصاتها الأسبوع القادم

كشف معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن اللجان المكلفة بتصحيح أوراق امتحانات الثانوية المهنية باختصاصاتها / زراعة وبيطرة وآلات زراعية/شارفت على الانتهاء من عملية التصحيح مشيراً إلى أن النتائج يمكن أن تصدر خلال الأسبوع القادم.



وأكد قاديش أن عملية التصحيح بدأت منذ يوم الأحد 30/6 ، بعد أن تم سحب عينات عشوائية من الأوراق الإمتحانية ودراستها واعتماد سلم تصحيح لكل مادة ينصف جميع الطلاب، منوهاً أن تصحيح الأوراق يتم بمنتهى النزاهة والتدقيق.



يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات لهذا العام بلغ 1143 طالباً منهم 726 طالب زراعة و 408 طلاب بيطرة و9 آلات زراعية توزعوا على 13 مركزاً امتحانياً على مستوى القطر.