نبيذ عينيكِ: شعر

قيس عبد المغني:

لم أشرب النبيذ يوماً

لكنني أعرف تماماً ذلك الشعور الذي دفع الراهب دوم بيير بيرينيون لأن يصرخ محتفلاً بعد أول رشفة شمبانيا في التاريخ

لم أجرب الويسكي كذلك

لكنني أشمه في قصائد و روايات فاحت عبقريتها

سمعت عن لذة البراندي

عن فحش الفودكا و قوة التيكيلا..

وعما تفعله البيرة في بطون البحارة وأحلامهم..

و مع هذا لم يسبق و أن تذوقت أي منها أبداً.

غير أني

و عندما أشاهد ملامحك عن قرب

عندما أتأمل تفاصيل وجهك و أنت تتحدثين

عندما أرتشف القليل من ابتسامتك

وأعب من دنان صوتك

أترنح حينها من ثِقل النشوة

و أضحك من شدة النسيان .