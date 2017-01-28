نبع عين الفيجة تحت سيطرة الجيش

قامت صباح اليوم وحدات من الجيش السوري بالدخول إلى نبع عين الفيجة بالتزامن مع خروج المسلحين منه إلى قرية دير مقرن المجاورة وذلك كشرط رئيسي وضعه الجيش للحيث عن اتمام عملية التسوية المرتقبة في وادي بردى .



عملية دخول الجيش جاءت بعد حصار المسلحين وخسارتهم معظم مواقعهم في قرية عين الفيجة في حين عبرت مصادر متابعة لملف وادي بردى عن تفاؤلها بقرب انتهاء أزمة وادي بردى .



ورشات إصلاح نبع عين الفيجة ستدخل قرية عين الفيجة اليوم من أجل اتمام عملية الإصلاح بأسرع وقت ممكن .

وسام الطير: دمشق الآن