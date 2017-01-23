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نبضات القلب بدلا من كلمات المرور للدخول على ملفات المرضى باميركا

ابتكر باحثون في الولايات المتحدة تقنية جديدة لحماية البيانات الطبية للمرضى عن طريق الاعتماد على نبضات قلب المريض بدلا من كلمات المرور للاطلاع على ملفاته الصحية.
وذكر الباحث تشان بينج بقسم الهندسة الكهربائية والحوسبة بجامعة بينهامتون بولاية نيويورك الأميركية إن "وسائل التشفير التقليدية يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة فضلا عن كونها تستهلك الوقت، ولذلك توصل الفريق إلى تقنية لاستخدام نتائج عملية التخطيط الكهربائي للقلب كوسيلة لفتح وإغلاق الملفات بواسطة جهاز استشعار حيوي مثبت على جلد المريض".
وقال بينج: "يمكن بهذه الاستراتيجية تعزيز خصوصية وإجراءات حماية المريض في ظل تكلفة منخفضة".
وأوضح بينج أن "نتائج تخطيط القلب الكهربائي تعد من أهم وسائل تقييم الحالة الصحية للمريض، وعادة ما يتم تسجيلها لأغراض التشخيص الطبي مع الاحتفاظ بها على شبكات السجلات الصحية الإلكترونية، وقد قمنا بإعادة استغلال هذه البيانات كوسيلة لتشفير البيانات".

وكالات

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