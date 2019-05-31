نبتة برية "كيميائية" تقتل السرطان وتقضي نهائيًا على الكوليسترول!

نبات الرجلة "البقلة" هي نوع من أنواع النباتات الورقية التي تنمو على ضفاف الأنهار والمجاري المائية بما فيها حوض البحر الأبيض المتوسط، وتسمى أيضاً بالبقلة، والفرفحينة في بعض الدول العربية، تحتوي الرجلة على نسبة عالية جداً من بين جميع النباتات على دهون الأوميجا3 ومضادات الأكسدة، مثل: فيتامين (A, E, C)، إضافة إلى مادّة الغلوتاثايون، كما أنّها تحتوي على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والماء، والصوديوم، والحديد، والفسفور، والبوتاسيوم، وغيرها.



تدخل الرجلة الطازجة في إعداد بعض أنواع السلطات في البلدان العربية، كما أنّها تحضر مطبوخة مثل السبانخ والملوخية، الرجلة غنيّة بالعناصر الغذائية وقد أدرك الإنسان منذ القدم أهمية ورق الرجلة وخاصة في الصين والهند والشرق الأوسط، وفي هذا المقال سنذكر فوائد نبات الرجلة "البقلة":

1- تساعد في تسكين آلام الأسنان إذا ما تمّ مضغها على الأسنان المصابة بالتسوس.

2- تعمل على تسكين آلام قرحة المعدة، كما أنّها باردة تطفئ العطش تعمل على تبريد جسم الإنسان.



3- تفيد في حالات الإسهال عن طريق شيها وأكلها، كما وتعمل على الشفاء من الجروح إذا تمّ التضميد بها سواء كانت مطبوخة أم نيئة.



4- تعمل على تخفيض درجة الحرارة وإزالة الحمى، بالإضافة إلى أنها تعمل على إزالة مشاكل الفم واللثة عن طريق المضمضة بمائها.



5- تساعد في علاج صداع الرأس والحكة والجرب، كما أنّها تفيد في حالة القيء.



6- تعمل على الشفاء من حرقة البول وتفيد في البواسير عن طريق استعمال مائها، كما أنّها تعالج الصفراء.



7- الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية وعلاجها أيضاً نظراً لأنّه منع نموّها وتكاثرها.



8- تساعد على تحفيز نشاط الجهاز المناعي الدفاعي المضاد للأكسدة في جسم الإنسان.



9- تعتبر كنوع من أنواع المكمّلات الغذائية للأطفال بسبب غناه بالمعادن والعناصر الغذائية المهمة لنمو وصحّة جسم الأطفال.



10- تساعد في استرخاء العضلات نظراً لاحتوائها على مادة دوبامين ودوبا.



11- تعمل على تنشيط عمل الغدة فوق الكلوية ولكن تلك الدراسات لم تُأكد بعد.



12- عصير أوراقها يساعد في علاج أمراض المثانة كما أنّه مدر للبول، وفي الطب الصيني تستخدم في علاج التهاب الزائدة الدودية.