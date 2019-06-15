ناشطون لترامب ..علم البلاد ليس ممثلة أفلام "إباحية" !

عانق دونالد ترامب العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات بمناسبة يوم العلم، الأمر الذي أثار استياء كبيرا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.



وأثارت معاملة ترامب لرمز الدولة بهذا الشكل انتقادات شديدة لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا من فئة عائلات العسكريين والمحاربين القدماء .



وكتب أحدهم: "تزيد هذه الصورة من اشمئزاز معظم المحاربين القدامى والعسكريين عندما يرون مدى عدم احترامكم لعلمنا. لا يجوز معانقة العلم وكأنه ممثلة أفلام إباحية. إنه أمر مثير للاشمئزاز".



وكان البيت الأبيض قد نشر صورة هذا العناق على تويتر أمس الجمعة، مذكرا بأنها تعود لعام مضى .



وكالات