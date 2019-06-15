روسيا تخلط أوراق إدلب بثلاثة تحركات في أقل من 24 ساعة!
وزير سعودي شرقي الفرات... واعِداً بـ«دور أكبر»
الموساد يفتح فرعاً له في سوريا
٨٠ غارة جوية خلال الساعات الـ 24 الماضية على مواقع للتنظيمات الإرهابية
سورية| تجاذبات موسكو ـــ أنقرة مستمرة: النار تطاول النقاط التركية
الدفاع الروسية: بطلب تركي طيراننا وجه أربع ضربات على الإرهابيين في إدلب
أنقرة أمام اختبار فشل «الهدنة» مجدداً
مركز حميميم: التوصل إلى اتفاق لوقف تام لإطلاق النار في إدلب برعاية روسيا وتركيا
ميليشيا قسد تفقد خمسة من مسلحيها بينهم قيادي
سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ناشطون لترامب ..علم البلاد ليس ممثلة أفلام "إباحية" !

عانق دونالد ترامب العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات بمناسبة يوم العلم، الأمر الذي أثار استياء كبيرا بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.


وأثارت معاملة ترامب لرمز الدولة بهذا الشكل انتقادات شديدة لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا من فئة عائلات العسكريين والمحاربين القدماء .


وكتب أحدهم: "تزيد هذه الصورة من اشمئزاز معظم المحاربين القدامى والعسكريين عندما يرون مدى عدم احترامكم لعلمنا. لا يجوز معانقة العلم وكأنه ممثلة أفلام إباحية. إنه أمر مثير للاشمئزاز".


وكان البيت الأبيض قد نشر صورة هذا العناق على تويتر أمس الجمعة، مذكرا بأنها تعود لعام مضى .

 


وكالات