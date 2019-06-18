ناريشكين: مليارات أنفقها الغرب لدعم الإرهابيين في سورية

صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن الدول الغربية أنفقت مليارات الدولارات لدعم من كانت تسميهم “المعارضة المسلحة” في سورية لتصبح فيما بعد عاجزة عن فصلهم عن الإرهابيين المتطرفين.



ناريشكين في كلمة له في الاجتماع الدولي الـ 10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن الذي يعقد في أوفا عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية أكد إلى أن هؤلاء المتطرفين الهاربين من الضربات التي يتلقونها على يد الجيش السوري بدؤوا بالارتداد إلى المدن الأوروبية، وأن هذه الدول كانت تأمل بانتقال الجبهة الإرهابية بعد هزيمتها في الأراضي السورية والعراقية إلى منطقة أخرى بعيدا عن أوروبا كأفغانستان أو آسيا الوسطى”.



المسؤول الروسي أشار إلى أن واشنطن تفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية على الدول الأخرى بشكل اعتباطي وليس سرا أن العقوبات أصبحت وسيلة مفضلة للسياسة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية وما يثير الانزعاج بشكل خاص هو أن القيود يتم تطبيقها بشكل تعسفي وإفرادي وبتهور”.