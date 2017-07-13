نادين نسيب نجيم لجمهورها: "مشاريع جديدة حلوة كتير قريباً

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كشفت الممثلة اللبنانية

وملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم تعليقاً أكدت فيه انها تحضر لمشاريع جديدة وجميلة، واعدة جمهورها ان تكشف لهم عنها قريباً.وكتبت نادين نسيب نجيم التالي:

"الحمدالله رب العالمين ... مشاريع جديدة حلوة كتير حابة خبركم عنها بس مش هلئ بعد نوسة".

يذكر ان الممثلة اللنبانية نادين نسيب نجيم شاركت في رمضان بمسلسل "الهيبة" الى جانب الممثل السوري تيم حسن، وأشارت فيما بعد إلى انها لن تشارك في الجزء الثاني منه.