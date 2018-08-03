رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 255 لعام 2018م
رفع العلم الوطني في مدينة نوى بريف درعا الشمالي
جولة جديدة في سوتشي: ملف اللاجئين أولوية
الجيش يحسم «ملف» وادي اليرموك
وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات استانا يعقد اجتماعا مع الوفد الروسي في سوتشي
رفع العلم الوطني في بلدة المسيفرة والأهالي يؤكدون أن الانتصار على الإرهاب لا محالة

نادي الوثبة يفتتح أكاديمية لتعليم كرتي القدم والسلة

افتتح نادي الوثبة أكاديميته لتعليم كرتي القدم والسلة خلال احتفال كرنفالي قدم خلاله التشكيلة الأساسية لفريقه الكروي، والتعاقدات التي أجراها مؤخراً استعداداً للموسم القادم.


‏وشهد الافتتاح مباريات استعراضية لفرق الأكاديمية بفئتي الذكور والإناث، كما تم تكريم أسر شهداء النادي، وهم يوسف سليمان وباسل غصن وطارق فؤاد ‏غرير، إضافة إلى تكريم رياضيي النادي القدماء.


أما الكادر الفني والإداري للفريق الكروي الذي تم تقديمه خلال الافتتاح، فضم عمار الشمالي مدرباً ورامي جبلاوي مساعداً له، ومرهف دحبور وصفوان الحسين مدرباً لحراس ‏المرمى، وعبد الدايم أبو صلاح إدارياً ومحمود ديب معالجاً، وعبد الحميد خان مسؤول التجهيزات واللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً”.


وقال رئيس النادي إياد السباعي، ، أن “النادي يسعى لتوفير ما يلزم لتطوير آلية العمل وتحقيق نهضة رياضية كبيرة تدفع ‏بالنادي ليكون في مقدمة الأندية وتحقيق الإنجازات خلال البطولات القادمة”.

يذكر أن نادي الوثبة وفي تحضيراته للموسم القادم تعاقد مع عدة لاعبين منهم محمد وائل الرفاعي وأنس بوطه وصبحي عقول وحسين رحال وأحمد ‏العلي وعدي عيد وعبد الإله الحفيان وجابر الخطاب وابراهيم العبدالله وسعد أحمد و رامي عامر و سعيد برو.