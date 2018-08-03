نادي الوثبة يفتتح أكاديمية لتعليم كرتي القدم والسلة

افتتح نادي الوثبة أكاديميته لتعليم كرتي القدم والسلة خلال احتفال كرنفالي قدم خلاله التشكيلة الأساسية لفريقه الكروي، والتعاقدات التي أجراها مؤخراً استعداداً للموسم القادم.



‏وشهد الافتتاح مباريات استعراضية لفرق الأكاديمية بفئتي الذكور والإناث، كما تم تكريم أسر شهداء النادي، وهم يوسف سليمان وباسل غصن وطارق فؤاد ‏غرير، إضافة إلى تكريم رياضيي النادي القدماء.



أما الكادر الفني والإداري للفريق الكروي الذي تم تقديمه خلال الافتتاح، فضم عمار الشمالي مدرباً ورامي جبلاوي مساعداً له، ومرهف دحبور وصفوان الحسين مدرباً لحراس ‏المرمى، وعبد الدايم أبو صلاح إدارياً ومحمود ديب معالجاً، وعبد الحميد خان مسؤول التجهيزات واللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً”.



وقال رئيس النادي إياد السباعي، ، أن “النادي يسعى لتوفير ما يلزم لتطوير آلية العمل وتحقيق نهضة رياضية كبيرة تدفع ‏بالنادي ليكون في مقدمة الأندية وتحقيق الإنجازات خلال البطولات القادمة”.

يذكر أن نادي الوثبة وفي تحضيراته للموسم القادم تعاقد مع عدة لاعبين منهم محمد وائل الرفاعي وأنس بوطه وصبحي عقول وحسين رحال وأحمد ‏العلي وعدي عيد وعبد الإله الحفيان وجابر الخطاب وابراهيم العبدالله وسعد أحمد و رامي عامر و سعيد برو.