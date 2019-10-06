نادي الطيران الشراعي السوري يشارك ببطولة كوب إيكار للطيران الشراعي

شارك نادي الطيران الشراعي السوري ببطولة كوب إيكار للطيران الشراعي براغلايدر و براموتور، بعدد طيارين ٤ طارق سعدة، ميلاد ابوا عسله، جورج اليا، ياسين سعدة،و البطوله المنعقدة في جبال الألب. مدينه سان هلاري الفرنسية بعدد مشاركين تجاوز ٤٠٠٠ طيار من كل دول العالم و بحضور مسجل ٢٥٠ ألف متفرج.

و قد تميز الفريق السوري بطيرانه بالعلم السوري فوق جبال الالب السويسرية و ألغيت المسابقات للمراكز بسبب سواء الأحوال الجوية و أجلت للعام القادم كما تم الموافقة من الاتحاد العام للطيران الشراعي بإقامة تجمع للطيارين السوريين في تدمر سوريا في شهر نيسان من عام ٢٠٢٠



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