نادي الصيفي لأبناء عمال دمشق

انطلقت فعاليات النادي الصيفي التعليمي الترفيهي لأبناء اتحاد عمال دمشق بمشاركة أكثر من 140 طفلاً من مختلف الأعمار والذي يستمر لمدة شهر، ويتضمن فعاليات علمية وثقافية وترفيهية ورياضية.



وذكر حاتم الجغصي رئيس الاتحاد أن النادي أصبح تقليداً سنوياً، وحقق نتائج مهمة، وخلال الأعوام الماضية خرج المئات من الأطفال، وكل عام تتطور وتنمو تجربته، واليوم هو من أهم النوادي التعليمية والترفيهية والاجتماعية والذي يلقى إقبالاً كبيراً من قبل العمال، مبيناً أن الاتحاد يولي أهمية خاصة للنادي لدوره في زرع البسمة والسعادة في قلوب الأطفال وزيادة معارفهم وثقافتهم وتنمية مواهبهم وتوجيهها بالشكل الصحيح بحيث يكونوا أكثر قدرة على العطاء والإبداع، وليتمكنوا من معرفهم إمكاناتهم.



وهناك سعي مستمر لتطويره بما يتناسب مع حاجات الأطفال، وأهدافه وإدخال مواد تعليمية جديدة، وتطوير البرنامج التعليمي والترفيهي، مشدداً على أن الهدف الرئيس للنادي تعزيز القيم الوطنية ومكارم الأخلاق في نفوس الأطفال، وزرع الأمل ومحو آثار الحرب من عقولهم.



البعث