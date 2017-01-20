نائبة تركية تقيد نفسها احتجاجا على تعديل الدستور

قيدت النائبة التركية المعارضة إيلين نزلياكا نفسها بمنبر المتحدثين في قاعة البرلمان تعبيرا عن احتجاجها على تعديل الدستور بهدف توسيع صلاحيات رئيس النظام رجب طيب أردوغان.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن النائبة المستقلة قيدت نفسها بالأصفاد إلى قاعدة الميكروفون على المنبر مع استئناف التصويت في قراءة ثانية على التعديل اليوم ما أدى إلى تعليق الجلسة.



وقالت نزلياكا “أقيد نفسي لأقول لا لإملاءات رجل واحد ولأعترض على إلغاء القيم الجمهورية وأحتج على تكبيل البرلمان بالأصفاد من خلال مراجعة الدستور”.



وتسبب التعديل الذي يرمي إلى إقامة نظام رئاسي مفصل على مقاس أردوغان بشجارات عنيفة خلال مناقشته في القراءة الأولى تطورت إلى اشتباكات بين النواب أدت إلى كسر أنف أحد النواب وإصابة آخر في ساقه.



وكان البرلمان التركي أقر المواد السبع الأولى من مشروع التعديل الدستوري خلال جولة ثانية من التصويت أمس تشمل زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاما وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.



ويؤكد حزبا الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضان في تركيا أن مشروع التعديل الذي يشمل 18 مادة ويسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029 سيعمق الحكم السلطوي في تركيا.



يذكر أن أردوغان يسعى جاهدا منذ أعوام إلى تعديل الدستور وتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي يمنحه التفرد بالحكم ويواصل من أجل تحقيق حلمه هذا اعتقال وتصفية خصومه بعدما فرض حالة الطوارئ بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي.

وكالات